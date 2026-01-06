 Impacto por parricidio frustrado en Rapa Nui: Mujer intentó matar a su madre a martillazos - Chilevisión
06/01/2026 10:47

Impacto por parricidio frustrado en Rapa Nui: Mujer intentó matar a su madre a martillazos

Tras la audiencia se indicó que el violento hecho ocurrió el pasado sábado cuando la imputada intentó asesinar a martillazos en la cabeza a su progenitora. 

Una mujer quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por parricidio frustrado en Rapa Nui, región de Valparaíso, tras atacar a su madre de 81 años. 

Luego de la audiencia se indicó que el violento hecho ocurrió el pasado sábado cuando la imputada intentó matar a martillazos en la cabeza a su progenitora. 

También se conoció que la mujer tenía amenazada a su madre y fue por la intervención de terceros que la situación no terminó en un crimen y la atacante fue detenida. 

Debido a estos graves hechos, el Juzgado de Garantía de Rapa Nui concedió la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, donde además se dictó un plazo de investigación de 70 días. 

