Iban a actuar en Fiestas Patrias: Lo que destapó el operativo antidrogas contra clan familiar en Peñaflor - Chilevisión

El extenso procedimiento del Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero de la PDI logró la detención de cinco personas y la incautación de diferentes tipos de drogas. Toda iba a ser comercializada esta semana.

Como un éxito fue catalogado el extenso operativo desarrollado este lunes en una población de Peñaflor, el que permitió desbaratar a un clan familiar dedicado al acopio y venta de drogas, y que ejercían control territorial.

El procedimiento, ejecutado en el marco del Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero (MT0) de la PDI, consistió en el allanamiento de 21 domicilios en la población Nueva Peñaflor y culminó con la detención de cinco personas, varias de ellas por flagrancia.

Funcionarios de la Policía de Investigaciones retiraron una cantidad considerable de diferentes drogas, entre ellas, cocaína, pasta baste y ketamina. Todos los arrestados son de nacionalidad chilena.

"Acá no solo se ha realizado esta intervención exitosa, sino que en este lugar (...) los mismos habitantes demandaban que teníamos que sacar de circulación a todos los que están haciendo daño a la comunidad", expresó la delegada presidencial de Talagante, Stephanie Duarte.

Lo anterior, debido a que la propia comunidad alertó los ilícitos mediante la página web y el teléfono del programa Denuncia Seguro: distintos vecinos realizaron hasta 12 denuncias advirtiendo sobre las actividades de la organización criminal.

Droga estaba enterrada y lista para ser vendida

Según informaron a través de distintas vocerías, la droga incautada este lunes estaba siendo almacenada para ser comercializada durante esta semana en el marco de los festejos de Fiestas Patrias.

En uno de los allanamientos, los uniformados encontraron sustancías ilícitas que estaban enterradas en el patio, mismas que estaban envasadas y listas para ser vendidas.

Controlaban territorio en Peñaflor

"Tenían como modus operandi mantener el control territorial de la población. Los roles son los típicos de una organización de estas caraterísticas, un proveedor, personas que se dedican al narcomenudeo para entregar la droga al consumidor final, esto lo hacían incluso a plena luz del día en una plaza, y otras personas que se dedicaban al acopio", detalló la fiscal Tania Sironvalle.

El prefecto Cristián Ramírez, por su parte, recalcó que "se logró la consecución de 21 órdenes de entrada y registro que fueron ejecutadas el día de hoy, logrando la detención de 5 personas, la incautación de diferentes tipos de drogas y otros elementos probatorios que reunen las condiciones para tipificar el delito de tráfico de drogas".