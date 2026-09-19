Hallan cadáver calcinado de mujer en Negrete: PDI investiga intervención de terceros

Las autoridades dieron cuenta que la víctima era de sexo femenino y fue encontraba en la ribera sur del río Biobío.

Durante la tarde de este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) de la región del Biobío confirmó el hallazgo de un cuerpo calcinado en la comuna de Negrete.

De acuerdo con el Subprefecto Jair Bravo, Jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Los Ángeles, el cadáver fue encontrado con “evidentes signos de intervención”.





Qué se sabe sobre el cadáver encontrado en Negrete

Personal de la BH se encuentra trabajando junto a los peritos del Laboratorio de Criminalística para identificar los detalles sobre este cuerpo, de sexo femenino, que fue encontrado la jornada del viernes en la ribera sur del río Biobío.

Respecto a las condiciones en que se encontró el cuerpo, se detalló que este estaba calcinado y “con lesiones atribuibles a terceras personas”.

Hasta el momento las autoridades se mantienen revisando el lugar del hallazgo y entrevistando a vecinos del sector para recolectar pruebas que den con los autores del crimen.