Funcionaria de Cesfam de Puente Alto es apuñalada por sujeto que intento asaltarla - Chilevisión

La mujer recibió atención oportunamente y se encuentra fuera de riesgo vital.

Este jueves, una funcionaria del Centro de Salud Familiar (Cesfam) San Gerónimo, ubicado en la comuna de Puente Alto, fue apuñalada por un sujeto que intentó asaltarla.

A través de una publicación en la plataforma "X", el servicio de asistencia señaló que "hoy, funcionaria de CESFAM San Gerónimo de #PuenteAlto, fue apuñalada x un ladrón q intentó asaltarla. Recibió atención oportuna y está a salvo".

Además, el escrito menciona que "La @ConfusamChile rechaza este hecho criminal y hace llamado a redoblar esfuerzos x proteger a funcionari@s y usuari@s de la #APS".