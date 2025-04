Fiscal descarta robo y entrega detalles y nuevos antecedentes del crimen a balazos en plena Alameda - Chilevisión

El fiscal Felipe Olivari, señaló que la pelea ocurrió luego de que los trabajadores expulsaran del local a la víctima.

Un hombre de 21 años fue asesinado a balazos esta madrugada a las afueras de un café en plena Alameda, comuna de Estación Central.

El incidente se ha ido esclareciendo luego de las declaraciones del fiscal Felipe Olivari, quien señaló que la pelea ocurrió luego de que los trabajadores expulsaran del local a la víctima, junto a su polola y otra pareja. "Al parecer tienen una política de que no pueden ingresar mujeres", señaló.

"Cuando los expulsan, se empieza a provocar una discusión entre el grupo al que pertenecía la víctima con uno de los empleados y en ese contexto llega un vehículo con otros sujetos y uno de ellos dispara", agregó el persecutor.

Por último, el fiscal no descartó que desde el café hayan pedido que llegaran estas personas a disparar. Además, aseguró que no hubo un robo, hipótesis que se había planteado en un primer momento.

Pareja de la víctima: "Nosotros no teníamos nada que ver"

En conversación con Contigo en la Mañana, la pareja de la víctima detalló los hechos y aseguró que los atacantes habrían sido miembros del Tren de Aragua.

"Estábamos adentro y echaron a la otra pareja con la que andábamos, ellos tenían problemas con los venezolanos y con el administrador del café. En eso, nosotros veníamos caminando y ellos salen y empiezan a disparar", relató.

"Ellos me dijeron cuando me apuntaron con la pistola: 'Somos del Tren de Aragua. Le tenemos mala a los chilenos'", detalló.

"En ese momento el auto se va, yo cruzo para el frente, mi pololo me llama y se me cae en mis brazos. Él no tenía nada que ver, nosotros no teníamos nada que ver. No los conocemos, no sé ni de dónde son", cerró la mujer.