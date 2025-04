Habla pareja de joven asesinado a balazos en plena Alameda: “Nosotros no teníamos nada que ver"

Según detalló la mujer, los atacantes se habrían identificado como miembros del Tren de Aragua antes de disparar.

Importantes antecedentes entregó esta mañana la pareja del joven de 21 años asesinado durante esta madrugada en plena Alameda, en Estación Central.

El hecho ocurrió a la altura del Mall Plaza Alameda a la salida de un café, momento en que la pareja fue atacada con una serie de disparos, los que terminaron con el hombre fallecido en el lugar.

En ese contexto, en conversación con Contigo en la Mañana, la pareja de la víctima detalló los hechos y aseguró que los atacantes habrían sido miembros del Tren de Aragua.

El relato de la pareja del joven asesinado

Según explicó la mujer, ella y su pareja se encontraban tomando cerveza al interior de un café junto a otra pareja de conocidos.

Fue en ese momento cuando el hombre de la otra pareja, correspondiente a un ciudadano colombiano, se habría enfrascado en una riña con el administrador del local.

Según explicó la mujer, fue ahí cuando el administrador habría llamado a tres sujetos venezolanos, quienes habrían sido los responsables de efectuar los disparos.

“Estábamos adentro y echaron a la otra pareja con la que andábamos, ellos tenían problemas con los venezolanos y con el administrador del café. En eso, nosotros veníamos caminando y ellos salen y empiezan a disparar”, relató.

“Ellos me dijeron cuando me apuntaron con la pistola: 'Somos del Tren de Aragua. Le tenemos mala a los chilenos'”, detalló.

"En ese momento el auto se va, yo cruzo para el frente, mi pololo me llama y se me cae en mis brazos. Él no tenía nada que ver, nosotros no teníamos nada que ver. No los conocemos, no sé ni de dónde son", se lamentó la mujer.

