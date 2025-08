Familia acusa negligencia tras quemaduras de niño de 2 años en centro turístico de Frutillar - Chilevisión

Un padre y su hijo terminaron con graves quemaduras tras ducharse en los camarines del lugar, de donde aseguraron "solo salía agua caliente".

Una familia oriunda de Talcahuano denunció una grave negligencia por parte de un centro turístico en Frutillar, región de Los lagos, luego de que padre e hijo sufrieran importantes quemaduras en una de las duchas del lugar.

La familia llegó al Centro Turístico Punta Larga de Caja Los Andes la noche del pasado viernes 25 de julio, posteriormente, el sábado 26 pasaron gran parte de la mañana en la piscina temperada, para luego dirigirse a los camarines del recinto.

En ese momento, y de acuerdo al relato de la denunciante, Pamela Pérez, mientras ella se encontraba en el camarín de mujeres, escuchó gritos desgarradores que venían desde las duchas de hombres, donde estaban su pareja y su hijo, relató a radio Biobío.

Cuando entró al baño, este estaba lleno de vapor. Según rememoró la mujer, “el agua comenzó a salir hirviendo. Mi hijo estaba en el piso y su papá lo tomó para cubrirlo y luego intentó cerrar la llave, pero no se podía, estaba apretada”.

De las llaves solo salía agua hirviendo

Las heridas que sufrió Danfervi, pareja de Pamela, fueron evidentes desde el primer instante. “Mi hijo tenía manchas rojas en partes de su cuerpo, pero a su papá ya se le había desprendido piel“, sostuvo la afectada.

Según relató, abrió otras llaves del baño para enfriarlo con agua, pero se dio cuenta de que todas entregaban agua hirviendo y que no había personal disponible en los alrededores de la piscina.

Poco después, llegaron trabajadores del recinto al lugar. “Yo empecé a solicitar kit de emergencia, por último con suero lo podía irrigar. Me dijeron que no porque no había personal especializado para que lo usara, ahí les dije que yo era enfermera, pero después me di cuenta de que en realidad ni siquiera tenían un kit”, expuso Pamela.

Tras una espera de cerca de una hora, una unidad del SAMU arribó al lugar para trasladar a Danfervi y al menor al Hospital de Frutillar. El diagnóstico médico indicó que el adulto sufrió quemaduras AB en el 35% del cuerpo, mientras que el niño de solo 2 años presentó quemaduras tipo A en un 5%.

En el hospital, ambos recibieron curaciones y atención médica correspondientes. Mientras que desde el lugar les prometieron la devolución total de lo pagado por la fallida estadía, además de costear todos los gastos médicos derivados de la emergencia.

Sin embargo, Pamela asegura que hasta hoy "no ha recibido nada".

A través de una declaración oficial, Caja Los Andes confirmó que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas del hecho. Además, señalaron que el personal actuó conforme a los protocolos establecidos y que el dinero fue reembolsado a la familia afectada.