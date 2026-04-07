Encuentran cuerpo maniatado y con impactos de bala en la Ruta 68

Según información preliminar, se trataría de un hombre de entre 50 y 60 años que se encontraba maniatado y con heridas compatibles con participación de terceros.

Durante la tarde de este martes se realizó el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en la Ruta 68, comuna de Curacaví.

El aviso se dio gracias a que un transeúnte que circulaba por el sector de Cuesta Barriga encontró el cuerpo y dio cuenta rápidamente a las autoridades policiales.

“A eso de las 13 horas se recibió un comunicador por parte de Carabineros informando del hallazgo de un cadáver, al parecer de sexo masculino, en el sector de la Cuesta Barriga”, informó Roberto Contreras, fiscal jefe de Curacaví.





Dentro de las primeras diligencias se instruyó la concurrencia en el sitio del suceso de personal especializado de la Brigada de Homicidios y personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

“Conforme a los hallazgos que se han logrado establecer en el mismo lugar, se aprecia que el cadáver correspondería a una personas de sexo masculino en un rango etario de 50 a 60 años“, señaló el fiscal.

Investigan posible homicidio

También se informó que la víctima se encontraba “maniatado de cubito dorsal en el lugar del hallazgo” y preliminarmente existiría participación de terceros y heridas compatibles con disparos.

Contreras señaló que el cadáver “tendría heridas compatibles con posibles orificios de proyectil balístico“, lo que se determinará tras el peritaje del Servicio Médico Legal.