25/ 03/ 2026 07:57

Hallaron cadáver y documentos en zona de búsqueda de Curacaví por abogado desaparecido en enero

La noche de este martes funcionarios de Carabineros encontraron un cadáver en medio de las investigaciones por la desaparición de Pablo Silva, abogado de 63 años de edad cuyo rastro se perdió el pasado 14 de enero. El hallazgo tuvo lugar en Curacaví, misma comuna donde el jurista salió de su casa con su pareja y desde entonces no se supo nada de él. En el sitio también fue encontrada una mochila con enseres personales que podrían corresponder a la víctima.