Encuentran a persona muerta en Providencia: Víctima fue hallada en el río Mapocho y aún no ha podido ser identificada

El cuerpo fue encontrado por personas que transitaban por el lugar y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) está indagando los hechos.

Durante la madrugada de este jueves se reportó el hallazgo de una persona muerta en el río Mapocho en Providencia, Región Metropolitana.

El hallazgo se produjo en el sector de la avenida Pedro de Valdivia y hasta el lugar llegó la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para comenzar las indagatorias.





Persona es encontrada muerta en el río Mapocho

Según indicó el comisario Vicente Torres González de la BH a Radio BíoBío, la víctima fue encontrada por personas que transitaban por el lugar.

Además, se trataría de un hombre de aproximadamente 50 años que aún no ha podido ser identificado.

Finalmente, los equipos policiales trabajan para esclarecer los hechos, establecer la identidad de la víctima y ubicar a posibles familiares.