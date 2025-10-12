Discusión terminó con enfrentamiento armado en Conchalí: Hay una persona muerta - Chilevisión

La otra persona involucrada se dio a la fuga, mientras que en el sitio del suceso no se han encontrado las armas que fueron utilizadas.

Durante la noche de este sábado se registró el homicidio de un hombre tras una discusión que terminó en un enfrentamiento a disparos en la comuna de Conchalí.

Los hechos ocurrieron en el pasaje Codigua con Cristina, a eso de las 21:00 horas, cuando los vecinos se percataron de una serie de disparos y alertaron a Carabineros.

¿Qué se sabe sobre el homicidio en Conchalí?

Según explicó el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI): "En el lugar se halló a una persona de sexo masculino, sin signos vitales, con una herida por impacto balístico".

En esa misma línea, comentó que la persona que murió es un residente del sector de 35 años de edad y que recibió un disparo en la cabeza.

"Está verificado que consiste un consiste en un enfrentamiento por cuanto hay cámaras que captan la dinámica del hecho", detalló el comisario Sepúlveda.

Además, en el sitio del suceso no se ha encontrado las armas que fueron utilizadas en el enfrentamiento y la otra persona involucrada se dio a la fuga.

Finalmente, en el lugar hay evidencia balística como vainillas y proyectiles, y la PDI trabaja en las diligencias correspondientes para poder esclarecer lo ocurrido e identificar a quienes resulten responsables.