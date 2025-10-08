 Detienen a violador serial en San Bernardo: Ofrecía falsas entrevistas de trabajo para abusar a víctimas - Chilevisión
Minuto a minuto
Pdte. Boric elogió a 31 Minutos por Tiny Desk: Jani Dueñas hizo tierna mención para su hija Violeta Caso Mauricio Ortega: ¿Por qué la Justicia concedió libertad condicional al agresor de Nabila Rifo? Harold Mayne-Nicholls confirma la muerte de su madre, María Soledad Sécul: “Seguiremos tu legado” Emergencia sanitaria a metros de hospital en San Bernardo: Se rompió matriz con aguas servidas Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega y solicitará “medidas de protección" para Nabila Rifo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/10/2025 10:05

Detienen a violador serial en San Bernardo: Ofrecía falsas entrevistas de trabajo para abusar a víctimas

El imputado de 36 años será formalizado este miércoles a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos reiterados de agresión sexual.

Publicado por CHV Noticias

Una investigación de Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones permitió la captura en San Bernardo de un hombre de 36 años acusado de múltiples agresiones sexuales.

El imputado, de nacionalidad chilena, habría cometido al menos seis delitos de violación, de acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía de esa ciudad.

La indagación permitió establecer que el sujeto contactaba a sus víctimas para supuestas entrevistas de trabajo, sin embargo, luego las amenazaba y trasladaba a lugares apartados, donde finalmente las atacaba.

El operativo que logró su detención fue dirigido por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, junto con la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana (BRISEX) de la PDI.

Hasta ahora, informó la institución policial, se han identificado a tres víctimas cuyos relatos coinciden con el modus operandi del agresor, aunque se sospecha de al menos seis casos más.

El imputado será formalizado este miércoles a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos reiterados de agresión sexual.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Detienen a violador serial en San Bernardo: Ofrecía falsas entrevistas de trabajo para abusar a víctimas

El imputado de 36 años será formalizado este miércoles a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos reiterados de agresión sexual.

08/10/2025

Se viene eliminación en Fiebre de Baile: Los 4 famosos que quedaron en riesgo

Los perdedores de los duelos del pasado domingo se enfrentaron para evitar la eliminación. Sin embargo, cuatro participantes fueron los peores evaluados y arriesgan dejar la competencia.

08/10/2025

“El que nace chicharra...”: Cristián Campos revela su futuro en las teleseries tras sobreseimiento

El actor de 69 años habló sobre sus proyecciones laborales tras la acusación sobreseída por presunto abuso sexual contra su hijastra.

08/10/2025

“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

08/10/2025