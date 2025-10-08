Detienen a violador serial en San Bernardo: Ofrecía falsas entrevistas de trabajo para abusar a víctimas - Chilevisión

El imputado de 36 años será formalizado este miércoles a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por delitos reiterados de agresión sexual.

Una investigación de Fiscalía Occidente y la Policía de Investigaciones permitió la captura en San Bernardo de un hombre de 36 años acusado de múltiples agresiones sexuales.

El imputado, de nacionalidad chilena, habría cometido al menos seis delitos de violación, de acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía de esa ciudad.

La indagación permitió establecer que el sujeto contactaba a sus víctimas para supuestas entrevistas de trabajo, sin embargo, luego las amenazaba y trasladaba a lugares apartados, donde finalmente las atacaba.

El operativo que logró su detención fue dirigido por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, junto con la Brigada de Delitos Sexuales Metropolitana (BRISEX) de la PDI.

Hasta ahora, informó la institución policial, se han identificado a tres víctimas cuyos relatos coinciden con el modus operandi del agresor, aunque se sospecha de al menos seis casos más.

