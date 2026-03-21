Detienen a dos hombres acusados de robo y violación en construcción de La Pintana

Los autores del delito golpearon y maniataron a la guardia de una construcción en la comuna.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de dos de tres acusados de efectuar un violento robo con violencia y violación durante la madrugada del pasado 3 de marzo en una construcción en la comuna de La Pintana.

Dicha detención fue llevada a cabo por el trabajo en conjunto de la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y la Fiscalía Metropolitana Sur, quienes dieron con el paradero de los involucrados en la comuna de El Bosque, donde vivían en situación de calle.

De acuerdo con el inspector Roberto Ávila de la Bicrim de La Pintana, “estos sujetos ingresaron mediante el escalamiento del recinto, lugar donde procedieron a agredir brutalmente a la guardia de seguridad de turno con elementos contundentes, para luego maniatarla”.





Mientras se llevaba a cabo el robo, uno de los delincuentes “se aprovechó de la vulneración de la víctima para cometer actos de significación sexual y violarla, acción que fue interrumpida por otro de los autores para continuar con la sustracción de especies”.

Del lugar sustrajeron herramientos avaluadas en $6 millones, las cuales fueron trasladadas en el automóvil particular de la víctima para luego arrancar del lugar.

Gracias a cámaras de seguridad y a testigos, se logró encontrar a los involucrados, los que más tarde fueron identificados por la propia víctima.

Respecto a los sujetos, ambos de 38 años de edad y nacionalidad chilena, además, presentan diversos antecedentes, entre ellos, homicidio, infracción a la ley de drogas y delitos contra la propiedad. Actualmente fueron puestos a disposición de la justificia para su formalización y se está en la búsqueda del tercer implicado.