FOTOS | Inusual decomiso en Lo Espejo: Sujeto vendía droga con la imagen de Pablo Escobar - Chilevisión

Personal policial incautó una pistola, municiones y diversas sustancias ilícitas.

Este martes, en medio de una fiscalización, personal de Carabineros logró hallar e incautar droga que era comercializada con la cara del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El procedimiento de control se llevó a cabo en la población Santa Adriana, en la comuna de Lo Espejo, e involucró a un hombre de 30 años, de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales.

Entre las pertenencias del sujeto, personal policial halló una pistola, cartuchos y diversas sustancias ilícitas, tales como pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana y ketamina.

En total, la cantidad de droga decomisada asciende a más de 1.800 gramos, algo así como 1.200 dosis.

Según el mayor Adrián Bucarey, ahora "es parte de la investigación" determinar si el individuo está vinculado con alguna banda dedicada al narcotráfico.

Mira acá las fotos: