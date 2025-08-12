 FOTOS | Inusual decomiso en Lo Espejo: Sujeto vendía droga con la imagen de Pablo Escobar - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/08/2025 16:35

FOTOS | Inusual decomiso en Lo Espejo: Sujeto vendía droga con la imagen de Pablo Escobar

Personal policial incautó una pistola, municiones y diversas sustancias ilícitas.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, en medio de una fiscalización, personal de Carabineros logró hallar e incautar droga que era comercializada con la cara del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El procedimiento de control se llevó a cabo en la población Santa Adriana, en la comuna de Lo Espejo, e involucró a un hombre de 30 años, de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales.

Entre las pertenencias del sujeto, personal policial halló una pistola, cartuchos y diversas sustancias ilícitas, tales como pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana y ketamina.

En total, la cantidad de droga decomisada asciende a más de 1.800 gramos, algo así como 1.200 dosis.

Según el mayor Adrián Bucarey, ahora "es parte de la investigación" determinar si el individuo está vinculado con alguna banda dedicada al narcotráfico.

Mira acá las fotos:

Publicidad

Destacamos

Noticias

4 bonos y beneficios del gobierno para personas cesantes en busca de empleo en agosto 2025

Lo último

Lo más visto

La desconocida declaración de conserje que puede dar un vuelco al crimen del “Rey de Meiggs”

Según asegura la defensa del imputado Wilson Verdugo, este testimonio cuestiona la teoría de la Fiscalía sobre una millonaria deuda como presunto móvil del crimen de José Felipe Reyes.

12/08/2025

“Una jugarreta”: Revelan giro total que tendría “avergonzada” a Raquel Argandoña tras denuncia de robo

El periodista Sergio Rojas aseguró que hubo un vuelco en el caso, pues señaló que el reloj apareció y no en el avión donde la panelista de farándula acusó que fue robado.

12/08/2025

36 disparos en minutos: Hombre fue asesinado en balacera en La Pintana

Según detallaron desde Carabineros, la víctima falleció tras ser abordada por un grupo de desconocidos y mantenía antecedentes policiales.

12/08/2025

“Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca

A través de Instagram, la influencer radicada en Estocolmo afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado".

12/08/2025