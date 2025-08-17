Entre 14 y 68 años: Siete detenidos tras allanamientos de domicilios en Cerrillos - Chilevisión

Los operativos culminaron con la incautación de drogas, armas, municiones, vestuario falsificado, alcohol, fuegos artificiales, dinero en efectivo y teléfonos móviles.

La noche de este sábado se llevó a cabo la detención de siete individuos por personal de la Sección de Investigación Policial, luego de que realizaran allanamientos a dos domicilios ubicados en la comuna de Cerrillos.

Los procedimientos se llevaron a cabo con la ayuda del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (G.O.P.E.) de Carabineros en la intersección de Pasaje José Zapiola y calle Héctor Orrego.

Por su parte, los allanamientos tuvieron como resultado el decomiso de drogas, munición, armamento, prendas por ley de propiedad intelectual, alcohol, fuegos artificiales, dinero y teléfonos celulares.

A su vez, se logró la recuperación de un vehículo cuyas placas patentes no correspondían.