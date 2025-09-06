Capturan en Chile a “Ñoño”, peligroso criminal colombiano vinculado a crimen de niña de 4 años - Chilevisión

“Ñoño” es buscado en Colombia por delitos graves como secuestro extorsivo, tráfico de armas, sustracción de menores y narcotráfico. No obstante, el principal motivo de su captura es su presunta participación en el asesinato de una niña de cuatro años ocurrido en mayo de 2024 en Buenaventura.

La investigación fue liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía del Maule y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de la Oficina Central Nacional de Interpol (OCN) Chile.