Capturan en Chile a “Ñoño”, peligroso criminal colombiano vinculado a crimen de niña de 4 años - Chilevisión

La madrugada de este viernes las autoridades detuvieron a un delincuente de nacionalidad colombiana conocido como "Ñoño", uno de los líderes de la banda de crimen organizado "Los Shottas".
El detenido, Jhon Camilo Flórez Moreno, de 25 años, fue capturado en Curicó, región del Maule. Sobre él pesaba una orden de detención emitida por la Corte Suprema, además de una solicitud de extradición por parte de Colombia y una Alerta Roja de Interpol.
Autoridades celebraron la detención de "Ñoño"
El comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Chile, destacó que "este individuo es un objetivo de alto valor para las autoridades colombianas (...) habíamos tenido numerosas solicitudes por parte de Colombia en atención a tratar de dar con el paradero de este sujeto".
Por su parte, el fiscal del Maule, Rodrigo Pizarro, señaló que "Flórez Moreno fue integrante de la agrupación delictual denominada 'Los Shottas' que tiene su origen en la provincia de Buenaventura, organización criminal dedicada principalmente a delitos de secuestro, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas".