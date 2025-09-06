 Capturan en Chile a “Ñoño”, peligroso criminal colombiano vinculado a crimen de niña de 4 años - Chilevisión
06/09/2025 12:42

Capturan en Chile a “Ñoño”, peligroso criminal colombiano vinculado a crimen de niña de 4 años

Las autoridades de Colombia lo señalan como cabecilla de “Los Shottas”, banda criminal asentada en Buenaventura, en la costa del país.

Publicado por CHV Noticias

La madrugada de este viernes las autoridades detuvieron a un delincuente de nacionalidad colombiana conocido como "Ñoño", uno de los líderes de la banda de crimen organizado "Los Shottas".

El detenido, Jhon Camilo Flórez Moreno, de 25 años, fue capturado en Curicó, región del Maule. Sobre él pesaba una orden de detención emitida por la Corte Suprema, además de una solicitud de extradición por parte de Colombia y una Alerta Roja de Interpol.

“Ñoño” es buscado en Colombia por delitos graves como secuestro extorsivo, tráfico de armas, sustracción de menores y narcotráfico. No obstante, el principal motivo de su captura es su presunta participación en el asesinato de una niña de cuatro años ocurrido en mayo de 2024 en Buenaventura.
 
La investigación fue liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía del Maule y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de la Oficina Central Nacional de Interpol (OCN) Chile.

Autoridades celebraron la detención de "Ñoño"

El director general de la Policía Nacional de Colombia, mayor general Carlos Triana, celebró el arresto de "Ñoño" en su cuenta de X. "¡Cayó en Chile señalado asesino de niña de Buenaventura! La Policía de Colombia, en coordinación con la PDI y las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol de los dos países y en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (ELPACCTO), hizo efectiva la Notificación Roja contra el prófugo colombiano".

El comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Chile, destacó que "este individuo es un objetivo de alto valor para las autoridades colombianas (...) habíamos tenido numerosas solicitudes por parte de Colombia en atención a tratar de dar con el paradero de este sujeto".

Por su parte, el fiscal del Maule, Rodrigo Pizarro, señaló que "Flórez Moreno fue integrante de la agrupación delictual denominada 'Los Shottas' que tiene su origen en la provincia de Buenaventura, organización criminal dedicada principalmente a delitos de secuestro, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas".

