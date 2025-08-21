Pronóstico de nieve para Santiago: ¿Dónde y a qué hora nevará este viernes 22 de agosto? - Chilevisión

Santiago podría volver a recibir nieve, según el pronóstico del tiempo que entregó Eduardo Sáez para este viernes 22 de agosto.

El meteorólogo de Chilevisión adelantó que el fenómeno podría afectar a las zonas precordilleranas de la capital.

El sistema frontal se hará presente a partir de la tarde de este jueves, donde se intensificarán las precipitaciones a patir de las 17 horas.

La lluvia se extenderá hasta la mañana del viernes para dar paso a la caída de nieve y agua nieve.

¿Dónde y a qué hora nevará este viernes 22 de agosto?

Según detalló Eduardo Sáez, la nieve en Santiago se presentará en la madrugada del viernes 22 de agosto.

Los principales sectores afectados serán las comunas ubicadas en la precordillera incluyendo Las Condes, Puente Alto, Peñalolén y La Reina.

En cambio para el centro de Santiago se estima que caerá agua nieve con montos de precipitaciones entre los 20 y 40 milímetros.