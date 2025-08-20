¿Nieve en Santiago? Eduardo Sáez anticipa a qué hora podría caer y en qué comunas - Chilevisión

Tal como ocurrió hace unos 8 años, Santiago podría volver a recibir nieve.

Según el pronóstico de Eduardo Sáez, serán dos los eventos que podrían traer consigo agua nieve o derechamente, aunque en menores cantidades respecto de 2017.

Todo iniciará la jornada de este jueves con un sistema frontal que tendrá pocas precipitaciones —solo de agua— y que recién podría activarse después de las 17:00 horas.

El escenario cambiará el viernes de madrugada cuando aumenten los montos de lluvia.

¿Y la nieve? Según el experto, habrá dos potenciales eventos: el primero, entre la noche del jueves y madrugada del viernes, y el segundo, en la tarde-noche del mismo viernes.

Las zonas precordilleranas serán las que podrían recibir más nieve, sobre todo en la parte alta de Las Condes, La Florida y San José de Maipo.

De todas formas, no se descarta que más hacia el centro de la capital también haya precipitaciones en forma sólida, pero mucho dependerá de las temperaturas que marquen los termómetros.