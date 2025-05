¿Probabilidad de nuevo tornado? Fenómeno podría repetirse bajo estas condiciones - Chilevisión

Vecinos de Puerto Varas entraron nuevamente en alerta la tarde del martes debido a una nube tipo embudo que fue captada y alarmó ante la posibilidad de la formación de otro tornado, tras lo ocurrido la tarde del domingo.

Por lo mismo surgió temor y nuevas interrogantes entre los habitantes de la ciudad del sur del país ante la probabilidad de que se repita el fenómeno.

El meteorólogo de Chileivisión, Eduardo Sáez, explicó cuáles son las posibilidades y condiciones que se tienen que dar para que se genere un evento similar.

“El peligro de desarrollo de tornados como ese día ya no está. No está presente y no existe la inestabilidad para poder generar ni siquiera una nube parecida”, detalló.

¿Probabilidad de nuevo tornado?

Sobre las condiciones que se tiene que dar, el meteorólogo explicó que “como todavía queda algo de energía, pero no tanto como lo que ocurrió el día domingo, puede provocar hasta hoy una nube tipo embudo”.

“Ya a partir de mañana o incluso hoy en la tarde-noche, esta condición desaparece y no vuelve a aparecer otra posibilidad hasta el martes de la próxima semana”, adelantó.

Sin embargo, esas condiciones no son “para generar tornados” sino para que en algunos puntos podamos ver alguna nube tipo embudo.

Eduardo Sáez hizo un llamado a la calma y enfatizó en que “no están las mismas condiciones que tuvimos el domingo donde la inestabilidad que había era tan alta”.

“Las nubes embudo son más comunes de lo que creemos. Mientras sea nube embudo no hay problema”, agregó.