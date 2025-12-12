¿Elecciones 2025 bajo lluvia? Allison Göhler adelantó chubascos en Santiago para este domingo - Chilevisión

El domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de la Elección presidencial 2025, jornada que podría estar marcada por la presencia de lluvia en Santiago.

Según adelantó Allison Göhler en su pronóstico del tiempo, el fin de semana las temperaturas descenderán y la capital podría recibir algunos chubascos.

Lluvia llegará a Santiago

La meteoróloga de Chilevisión, el día sábado parcialmente nublado con una máxima de 26°, situación que completamente para el domingo 14.

La jornada de las Elecciones 2025 habrá una “posibilidad de chubascos intermitentes” con una mínima de 13° y una máxima de 22°.

“Se ve la posibilidad de que caigan algunas gotitas en la mañana y también unas gotitas en la tarde”, detalló.

¿Cómo estará el tiempo el día de las Elecciones?

A pesar del pronóstico de lluvia, Allison Göhler recalcó que se trata de un evento “débil, nada de lo que preocuparse, pero de todas maneras vamos a tener un día invernal”.

Para el día lunes 15 las temperaturas volverán a estabilizarse y se proyecta una máxima de 28°, mientras que para el martes 16 los termómetros alcanzarán los 31°.