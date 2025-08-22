Se viene el frío: Emiten ALERTA por heladas de hasta -8°C para este sábado en zona centro - Chilevisión

El fenómeno afectará a zonas específicas de tres regiones de la zona central entre la madrugada y la mañana de este sábado 23 de agosto.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por “heladas moderadas a intensas” para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
Según anunció el organismo, las bajas temperaturas se registrarán entre la madrugada y la mañana de este sábado 23 de agosto.
Según especificó la entidad, este fenómeno se producirá debido a una “alta presión fría”.
De igual manera, la entidad advirtió que las bajas temperaturas se registrarán en zonas específicas de cada región:
El organismo advirtió que habrá “formación de hielo” en cada uno de estos lugares e hizo un llamado a tomar las precauciones correspondientes.
#Alerta AA78-1/2025 (actualización): [21/ago 11:57] Heladas Moderadas a Intensas en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins https://t.co/M4kFmcNt02 pic.twitter.com/EsMkQLnjr6
