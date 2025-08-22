 Se viene el frío: Emiten ALERTA por heladas de hasta -8°C para este sábado en zona centro - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel Alerta por desaparición de cuatro tripulantes: Buscan lancha pesquera que naufragó en Magallanes ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/08/2025 12:35

Se viene el frío: Emiten ALERTA por heladas de hasta -8°C para este sábado en zona centro

El fenómeno afectará a zonas específicas de tres regiones de la zona central entre la madrugada y la mañana de este sábado 23 de agosto.

Publicado por Gabriela Sambuceti

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por “heladas moderadas a intensas” para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

Según anunció el organismo, las bajas temperaturas se registrarán entre la madrugada y la mañana de este sábado 23 de agosto.

Según especificó la entidad, este fenómeno se producirá debido a una “alta presión fría”.

Zonas afectadas por las heladas

De igual manera, la entidad advirtió que las bajas temperaturas se registrarán en zonas específicas de cada región:

Valparaíso

  •  Precordillera y valles precordilleranos: -8/ -6 °C.

Metropolitana

  • Valle: -4/ -6 °C.
  • Precordillera: -8/ -6 °C.

O'Higgins 

  • Valle: -4/ -6 °C.
  • Precordillera: -8/ -6 °C.

El organismo advirtió que habrá “formación de hielo” en cada uno de estos lugares e hizo un llamado a tomar las precauciones correspondientes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025

“Estoy muy mal”: Cata Vallejos no dio más y rompió en llanto tras críticas por video en Argentina

“Yo también soy persona, también tengo familia, también le afecta. Estoy muy mal. Tengo mucha pena”, expresó la modelo y pareja de Pablo Galdames, jugador de Independiente.

22/08/2025

Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel

El descubrimiento se produjo tras el reporte de un robo en el lugar, lo que motivó la llegada de las autoridades para realizar una inspección, momento en que se efectuó el hallazgo.

22/08/2025

“Me apena y me da rabia”: Gala Caldirola revela la gran diferencia que vive entre Chile y España

Mediante una conversación con el ex Gran Hermano, Jorge Aldoney, Gala respondió a la pregunta de qué tiene España que no tenga Chile.

22/08/2025