Se viene el frío: Emiten ALERTA por heladas de hasta -8°C para este sábado en zona centro - Chilevisión

El fenómeno afectará a zonas específicas de tres regiones de la zona central entre la madrugada y la mañana de este sábado 23 de agosto.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por “heladas moderadas a intensas” para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

Según anunció el organismo, las bajas temperaturas se registrarán entre la madrugada y la mañana de este sábado 23 de agosto.

Según especificó la entidad, este fenómeno se producirá debido a una “alta presión fría”.

Zonas afectadas por las heladas

De igual manera, la entidad advirtió que las bajas temperaturas se registrarán en zonas específicas de cada región:

Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos: -8/ -6 °C.

Metropolitana

Valle: -4/ -6 °C.

Precordillera: -8/ -6 °C.

O'Higgins

Valle: -4/ -6 °C.

Precordillera: -8/ -6 °C.

El organismo advirtió que habrá “formación de hielo” en cada uno de estos lugares e hizo un llamado a tomar las precauciones correspondientes.