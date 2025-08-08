 Reactivan Sistema de Alerta Meteorológica por lluvias con isoterma cero alta en tres regiones de Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Secuestros no bajan de 800 por año desde 2022: ¿Cómo se debe negociar durante este delito? Carnada con dinero fue clave: Así fue la liberación del empresario secuestrado en Quilicura Familia de Curacautin necesita ayuda económica para costoso tratamiento de su pequeña hija que sufre extraña enfermedad Defensoría Penal Pública contradice acusación contra abogado de Manuel Monsalve Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por secuestro de empresario en Rancagua
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 19:19

Reactivan Sistema de Alerta Meteorológica por lluvias con isoterma cero alta en tres regiones de Chile

El organismo emitió avisos por precipitaciones en tres regiones entre el domingo 10 y el martes 12 de agosto. Revisa de qué se trata.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió avisos por precipitaciones de normales a moderadas en tres regiones de Chile.

Según el organismo, el fenómeno llevará consigo lluvias —algunas con isoterma cero alta— a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos entre domingo 10 y martes 12 de agosto. 

Es importante consignar que el nivel "aviso" del Sistema de Alerta Meteorológica implica que se pronostican episodios "con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Reactivan Sistema de Alerta Meteorológica por precipitaciones en tres regiones del país

Estos datos se encuentran disponibles en el sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile (clic acá).

Los fenómenos iniciarán la tarde del domingo 10 y se prolongarán hasta la tarde del martes 12 de agosto.

Las estimaciones están expresadas en precipitaciones (mm) o altura de isoterma cero en metros (m):

Región de La Araucanía

Lunes 11 de agosto:

  • 40-70 mm (en cordillera) 

Región de Los Ríos

Domingo 10 de agosto:

  • 30-50mm (cordillera costa)

Lunes 11 de agosto:

  • 30-50mm (en cordillera costa)
  • 40-70 mm (en cordillera)

Región de Los Lagos

Domingo 10 de agosto:

  • 30-50mm (en cordillera costa)
  • 30-50mm (en precordillera)
  • 30-50mm (en litoral interior)
  • 40-70 mm (en precordillera)
  • 40-70 mm (en cordillera)
  • 50-70mm/<10cm (en cordillera austral)

Lunes 11 de agosto:

  • 20-35 mm (en cordillera costa)
  • 20-35 mm (en precordillera)
  • 20-35 mm (en litoral interior)
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025