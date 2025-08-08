Reactivan Sistema de Alerta Meteorológica por lluvias con isoterma cero alta en tres regiones de Chile - Chilevisión

El organismo emitió avisos por precipitaciones en tres regiones entre el domingo 10 y el martes 12 de agosto. Revisa de qué se trata.
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió avisos por precipitaciones de normales a moderadas en tres regiones de Chile.
Según el organismo, el fenómeno llevará consigo lluvias —algunas con isoterma cero alta— a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos entre domingo 10 y martes 12 de agosto.
Es importante consignar que el nivel "aviso" del Sistema de Alerta Meteorológica implica que se pronostican episodios "con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Estos datos se encuentran disponibles en el sitio web de la Dirección Meteorológica de Chile (clic acá).
Los fenómenos iniciarán la tarde del domingo 10 y se prolongarán hasta la tarde del martes 12 de agosto.
Las estimaciones están expresadas en precipitaciones (mm) o altura de isoterma cero en metros (m):
Lunes 11 de agosto:
Domingo 10 de agosto:
Lunes 11 de agosto:
Domingo 10 de agosto:
Lunes 11 de agosto: