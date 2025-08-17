Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos - Chilevisión

Desde la Dirección Meteorológica indicaron que este fenómeno se asocia a una corriente en chorro y que podría generar viento blanco en los sectores más vulnerables.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama por la presencia de “viento moderado a fuerte”, fenómeno que se mantendrá desde la mañana del domingo 17 hasta la noche del martes 19 de agosto.

Según indicó el organismo, este evento está relacionado con una condición de corriente en chorro y podría provocar la formación de viento blanco en las zonas más expuestas.

Hay que recordar que una alerta se declara cuando se esperan fenómenos de alta intensidad que representan riesgos para la población. En esta ocasión, además de las fuertes rachas, existe la posibilidad de viento blanco (nieve levantada por el viento), lo que disminuiría la visibilidad y dificultaría la circulación en zonas cordilleranas.

Mira el detalle a continuación:

Región de Tarapacá

Cordillera: domingo 17, 80–100 km/h; lunes 18, 80–100 km/h; martes 19, 70–90 km/h.

Región de Antofagasta

Cordillera de la Costa: domingo 17, 80–100 km/h ; lunes 18, 80–100 km/h ; martes 19, 80–100 km/h .

Precordillera: domingo 17, 70–90 km/h; lunes 18, 70–90 km/h; martes 19, 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h.

Precordillera Salar: domingo 17, 60–80 km/h; lunes 18, 60–80 km/h; martes 19, 50–70 km/h con rachas hasta 80 km/h.

Cordillera: domingo 17, 80–100 km/h; lunes 18, 90–110 km/h; martes 19, 90–110 km/h.

Región de Atacama