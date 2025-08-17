 Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/08/2025 13:19

Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos

Desde la Dirección Meteorológica indicaron que este fenómeno se asocia a una corriente en chorro y que podría generar viento blanco en los sectores más vulnerables.

Publicado por Gabriela Valdés

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama por la presencia de viento moderado a fuerte”, fenómeno que se mantendrá desde la mañana del domingo 17 hasta la noche del martes 19 de agosto.

Según indicó el organismo, este evento está relacionado con una condición de corriente en chorro y podría provocar la formación de viento blanco en las zonas más expuestas.

Hay que recordar que una alerta se declara cuando se esperan fenómenos de alta intensidad que representan riesgos para la población. En esta ocasión, además de las fuertes rachas, existe la posibilidad de viento blanco (nieve levantada por el viento), lo que disminuiría la visibilidad y dificultaría la circulación en zonas cordilleranas.

Mira el detalle a continuación:

Región de Tarapacá

  • Cordillera: domingo 17, 80–100 km/h; lunes 18, 80–100 km/h; martes 19, 70–90 km/h.

Región de Antofagasta

  • Cordillera de la Costa: domingo 17, 80–100 km/h; lunes 18, 80–100 km/h; martes 19, 80–100 km/h.
  • Precordillera: domingo 17, 70–90 km/h; lunes 18, 70–90 km/h; martes 19, 60–80 km/h con rachas hasta 90 km/h.
  • Precordillera Salar: domingo 17, 60–80 km/h; lunes 18, 60–80 km/h; martes 19, 50–70 km/h con rachas hasta 80 km/h.
  • Cordillera: domingo 17, 80–100 km/h; lunes 18, 90–110 km/h; martes 19, 90–110 km/h.

Región de Atacama

  • Precordillera: domingo 17, 40–60 km/h con rachas hasta 70 km/h; lunes 18, 40–60 km/h con rachas hasta 70 km/h.
  • Cordillera: domingo 17, 90–110 km/h; lunes 18, 80–110 km/h.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta

Lo último

Lo más visto

DJ que destapó infidelidad de Karol Dance aborda posible embarazo: “Me hago responsable”

La DJ Isi Glock habló sobre la posibilidad de estar embarazada luego del encuentro que mantuvo con Karol Dance, indicando que si llega a pasar, se hará responsable "sola y feliz".

17/08/2025

“Le cambió la cara en un segundo”: El momento exacto en que Joaquín Méndez supo que será padre

El animador compartió a través de redes sociales el íntimo momento en que la dentista Amanda Martínez le muestra el test de embarazo.

17/08/2025

“Todo que ver”: Expareja de Naya Fácil reapareció en redes junto a nueva conquista

Naya Fácil había acusado al joven de mantener conversaciones con otras mujeres mientras eran pareja, por lo que decidió no continuar con el romance.

17/08/2025

“Lo destrozaste...”: La publicación de Fran Virgilio tras supuesta infidelidad de Karol Dance

La empresaria publicó en sus redes sociales una canción de Taylor Swift, la cual habla sobre una historia de romance fallida.

17/08/2025