¿Lloverá en Santiago?: Revisa el tiempo para este sábado 9 de agosto en la región Metropolitana - Chilevisión

Mientras que el viernes se vivieron máximas de 22° en Santiago, el fin de semana traerá temperaturas completamente diferentes.

Pese a temperaturas agradables durante toda la semana, los habitantes de Santiago se sorprendieron este viernes al presenciar una máxima de 22 grados con el cielo completamente soleado.

Sin embargo, el panorama no se mantuvo y las temperaturas volvieron a descender drásticamente en la capital durante este sábado, lo que se mantendrá durante el día.

¿Cuál es el pronóstico del clima para este sábado en Santiago?

Según indicó la Dirección Meteorológica de Chile, este sábado en Santiago habrá una máxima de 12° y toda la mañana se mantendrá con el cielo cubierto, sumado a leves lloviznas con neblina.

Por la tarde, el cielo solo estará cubierto con nubosidad, un fenómeno que se mantendrá durante la noche.

Sin embargo, las bajas temperaturas solo durarán durante el fin de semana. Mientras que el domingo la máxima es de 17 grados, el lunes abrirá la semana con temperaturas que alcanzarán los 23°.

