Feriado con lluvia: A esta hora inician las precipitaciones HOY viernes 15 de agosto en la RM - Chilevisión

15/08/2025 09:07

Feriado con lluvia: A esta hora inician las precipitaciones HOY viernes 15 de agosto en la RM

La Dirección Meteorológica también emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas durante toda la jornada, que podrían afectar a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Publicado por Gabriela Valdés

Tras varios días con cielos despejados y una especie de "primavera anticipada", este viernes feriado 15 de agosto se espera que caigan precipitaciones en algunas regiones del país.

La Dirección Meteolorógica de Chile indicó que las lloviznas matinales y chubascos se presentarán en la zona central por la tarde.

Por otro lado, el organismo emitió un aviso de probables tormentas eléctricas durante toda la jornada, la cual afectaría a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins. 

¿A qué hora comenzará a llover en la región Metropolitana?

Las primeras gotas se registraron a eso de las 8 de la mañana en la capital, sin embargo, se intensificarán alrededor de las 16:00 horas.

Por otra parte, la temperatura máxima alcanzará los 12°C y se espera que caigan 35 milímetros de agua. 

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, señaló que "en superficie vamos a tener una vaguada costera, la cual genera nubosidad baja y que también produce llovizna, sin embargo, esto también viene acompañado de una baja segregada en altura, la cual podría producir chubascos durante la tarde y también la posibilidad de actividad eléctrica en la región Metropolitana".

Precipitaciones en otras regiones del país

Además,, la zona costera de la región de Valparaíso, que incluye San Antonio, Cartagena, Viña del Mar, Valparaíso y Algarrobo, registrará precipitaciones durante toda la jornada, acompañadas de vientos de hasta 40 km/h.

En Rancagua se prevén chubascos gran parte del día, mientras que en Talca caerá llovizna en la mañana y se presentarán chubascos aislados durante la tarde.

Por su parte, en Chillán y Concepción el cielo estará cubierto con llovizna débil en la mañana, dando paso a nubosidad durante la tarde y la noche.

