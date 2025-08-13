 Emiten aviso por tormentas eléctricas esta semana para tres regiones del país - Chilevisión
ChileVisión
13/08/2025 15:17

Emiten aviso por tormentas eléctricas esta semana para tres regiones del país

El fenómeno se hará presente este viernes y la condición podría darse durante toda la jornada gracias a la entrada de un nuevo sistema frontal.

Publicado por CHV Noticias

La  Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que se presentarán esta semana en el país. 

El fenómeno podría afectar a tres regiones según en anuncio, debido a un sistema frontal que llegará en los próximos días. 

La condición estará presente desde la mañana del viernes 15 de agosto y se mantendrá vigente por todo la jornada hasta la noche de ese mismo día. 

Tormentas eléctricas para tres regiones del país

El aviso de la DCM pronosticó tormentas eléctricas para tres regiones este viernes 15 de agosto:

  • Región de Valparaíso
  • Región Metropolitana
  • Región de O'Higgins
