Emiten aviso por tormentas eléctricas este viernes: Estas serán la cuatro regiones afectadas - Chilevisión

25/09/2025 17:07

Emiten aviso por tormentas eléctricas este viernes: Estas serán la cuatro regiones afectadas

El fenómeno, asociado a chubascos aislados, se podría presentar desde la mañana del viernes 26 de septiembre y se mantendrá vigente toda la jornada hasta la tarde del mismo día.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por posibles tormentas eléctricas para este jueves. 

El fenómeno estará asociado a un nuevo sistema frontal que traerá chubascos aislados a cuatro regiones del país. 

El aviso rige a partir de la mañana del viernes 26 de septiembre y se mantendrá vigente toda la jornada, hasta la tarde del mismo día. 

Según adelantó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, habrá un descenso importante de las temperaturas debido a un fenómeno climático proveniente de la costa.

Pronóstico de tormentas eléctricas

Según el aviso de la Dirección Meteorológica de Chile, se pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país:

  • Región de Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Región de Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)
  • Región Metropolitana (Precordillera, Cordillera)
  • Región de O'Higgins (Precordillera, Cordillera)

Publicidad

