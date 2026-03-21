Hasta 80 km/h: Emiten aviso por vientos para 4 regiones del país durante este fin de semana

El fenómeno climático se mantendría hasta la tarde del domingo, haciéndose presente mayoritariamente en las zonas cordilleranas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por vientos normales a moderados en cuatro regiones del país para este fin de semana.

De acuerdo con la información entregada en su sitio web, habrá ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora por una condición sinóptica de “sistema frontal”, el cual se mantendría hasta la tarde del domingo 22 de marzo.

El evento climático se presentará en la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Sin embargo, estos vientos se centraría en las zonas cordilleranas de dichas zonas.

Región de Coquimbo

Cordillera

Sábado 21: 50–60 km/h (rachas de 70 km/h)

50–60 km/h (rachas de 70 km/h) Domingo 22: 50–70 km/h (rachas de 80 km/h)

Región de Valparaíso

Cordillera

Sábado 21: 50–60 km/h (rachas de 70 km/h)

50–60 km/h (rachas de 70 km/h) Domingo 22: 40–50 km/h (rachas de 60 km/h)

Región Metropolitana

Cordillera

Domingo 22: 40–50 km/h (rachas de 60 km/h)

Región de O’Higgins

Cordillera