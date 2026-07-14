Aguas Andinas asegura continuidad del suministro ante evento climático: Hay 37 horas de autonomía

Desde la empresa también llamaron a hacer un buen uso de la red, evitando arrojar elementos ajenos y no levantando las tapas del alcantarillado para evacuar agua.

En vista del inminente sistema frontal que desde el jueves afectará al país, Aguas Andinas informó las medidas del plan preventivo para asegurar el suministro en la Región Metropolitana.

A través de un comunicado, la empresa de servicios sanitarios señaló que ha “movilizado y reforzado” sus recursos técnicos y profesionales para asegurar la “óptima operatividad” de su infraestructura de respaldo de agua potable.

En esa línea, puntualizaron que los megaestanques ubicados en Pirque y los Pozos de Cerro Negro – Lo Mena aseguran hasta 37 horas de autonomía ante eventuales turbiedades extremas en los ríos que abastecen a la ciudad.

Por lo tanto, tanto la capital como las provincias aledañas contarán con un respaldo de emergencia que se podría extender por más de un día en caso de episodios de inundaciones y rebases en la ciudad.





Aguas Andinas pidió hacer buen uso de la red

“Reiteramos el llamado a hacer un buen uso de la red de alcantarillado, evitando arrojar elementos ajenos, tales como: Toallas húmedas, pañales, cotonitos o aceite de cocina“, expresó Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción.

Ante un aumento significativo de las lluvias, desde Aguas Andinas también hicieron un llamado a no levantar las tapas del alcantarillado para evacuar agua, ya que esto podría provocar el colapso de los colectores.

“La red de alcantarillado está diseñada y dimensionada solo para recibir aguas servidas y no las aguas lluvia, las que deben escurrir por las calles hacia los sumideros construidos para estos efectos“, precisó Schwerter.

Finalmente, indicaron que ante cualquier “situación de interés público” como consecuencia del sistema frontal informarán oportunamente a través de su página web y redes sociales, además de coordinar acciones con las autoridades pertinentes.