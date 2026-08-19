El monto que Arturo Vidal le habría pagado de pensión a Marité Matus según escuchas de Camilo Huerta

El chico reality fue detenido en el marco de la “Operación Imperio de Ámsterdam”, donde un análisis de una comunicación dio cuenta de una mención hacia su ex esposa y el futbolista nacional.

Camilo Huerta sigue en el foco de la investigación de la denominada “Operación Imperio de Ámsterdam”, donde se le detuvo junto a más de 70 personas por una presunta organización dedicada al tráfico de drogas.

Estos ilícitos se habrían cometido a través de dispensarios de marihuana, en el que las autoridades siguieron por varios días al chico reality.

En este marco, CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a un informe de análisis de escuchas telefónicas, instancia en la que el influencer mencionó a su ex esposa Marité Matus y a Arturo Vidal.





Camilo Huerta mencionó supuesta pensión de Arturo Vidal a Marité Matus

Según se se desprende del documento, Huerta hizo alusión a la economía de su otrora pareja con la que se casó el 2023, dando detalles de la supuesta pensión que recibió del jugador, su primer marido.

“Sale el tema de que la Marité no tiene de dónde sacar dinero, ya que cuando se separó del Vidal este le cesó la pensión que eran 90 millones por un año”, apuntaron.

A esto se sumó que, de acuerdo al mismo audio, Matus le habría manifestado detalles a Vidal sobre el manejo financiero del dispensario, teniendo en cuenta que le prestó dinero al preparador físico con compromiso de devolución de intereses.

En marzo pasado, la empresaria abordó este tema y descartó que reciba un alto monto de parte del deportista.

“Lo desmiento. Él se preocupa de sus hijos. Recibo ayuda de él, pero todos los otros gastos por los gustos que me doy, todo eso es mío”, sostuvo a LUN.