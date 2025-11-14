 “El fútbol es para inteligentes”: Las mejores frases de Xabier Azkargorta, icónico ex entrenador - Chilevisión
“El fútbol es para inteligentes”: Las mejores frases de Xabier Azkargorta, icónico ex entrenador

Con pasos por Bolivia y Chile, Xabier Azkargorta dejó un verdadero repertorio de frases sobre sus ideas en el fútbol y en la vida. "Han ganado un hincha más", mencionó tras dejar La Roja.

Viernes 14 de noviembre de 2025 | 10:33

Xabier Azkargorta dejó un verdadero repertorio de frases en su paso por el fútbol sudamericano, el que actualmente está de luto por su fallecimiento.

Bolivia disfrutó del carisma y los logros deportivos del Bigotón, aunque estos últimos no pudieron repetirse en la Selección Chilena al tener una abrupta salida.

Precisamente, al momento de dejar el mando de La Roja en 1996, el Vasco se despidió con el siguiente comentario: "Esperemos que esta vez sí, una vez muerto el perro, se acabe la rabia".

Radicado por muchos años en territorio altiplánico, Azkargorta pasó sus últimos años dedicados a las charlas, los entrenamientos, la lectura y hasta la escritura.

En La Verde hizo una gran amistad con Gustavo Quinteros, su ex pupilo con el que reconoció que cada vez que podían se juntaban a tomar un café.

Justamente, el cariño con sus ex dirigidos y con los hinchas fue uno de los puntos que ha mencionado Azkargorta, recalcando que fue a Bolivia "por un corazón y no por un balón".

Las recordadas frases de Xabier Azkargorta

  • "Esperemos que esta vez sí, una vez muerto el perro, se acabe la rabia": 1996 al momento de comunicar su salida de La Roja.
  • "Han perdido un seleccionador, pero al menos han ganado un hincha más": 1996 al momento de comunicar su salida de La Roja.
  • "En este deporte (el fútbol) se juega como se vive": 2005 en su periodo en Chivas de Guadalajara.
  • "El fútbol es para inteligentes": 2005 en su periodo en Chivas de Guadalajara.
  • "Están ustedes muy equivocados y desinformados. Yo vine a Bolivia por un corazón y no por un balón": 2016 en entrevista con Diario Opinión de Bolivia.
  • "Nunca he concebido ni he entendido eso de Latinoamérica contra Europa, si toda Europa está llena de jugadores latinoamericanos": 2018 en entrevista con Diario Opinión de Bolivia.
