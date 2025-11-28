Nelson Acosta fue internado de urgencia en clínica de Rancagua - Chilevisión

Nelson Acosta, ex entrenador de la Selección Chilena, ingresó de urgencia este viernes por la mañana a la clínica Isamédica de Rancagua.

El otrora adiestrador de La Roja pasará a la Unidad de Pacientes Críticos, aunque actualmente se encuentra estable dentro de su delicado estado de salud.

Radicado desde hace varios años en San Vicente de Tagua-Tagua, el denominado "Pelado" está acompañado en la Región de O'Higgins por su familia.

Nelson Acosta fue homenajeado en "Rojo Histórico"

Acosta fue homenajeado el pasado sábado 22 de noviembre en "Rojo Histórico", partido que conmemoró los 25 años del bronce obtenido en los Juegos Olímpicos Sidney 2000.

Precisamente, el nacido en Uruguay fue el DT del enorme logro alcanzado por aquel plantel que conformaban Iván Zamorano, Reinaldo Navia, David Pizarro y Rafael Olarra, entre otros.

Dos años antes, el ex futbolista comandó a La Roja en el Mundial de Francia 1998, clasificando tras una extraordinaria campaña en las Eliminatorias en la que fue casi imbatible en condición de local.

A lo largo de su carrera, el ex adiestrador de 81 años fue campeón con Unión Española, Cobreloa y Everton de Viña del Mar. Su último club fue Deportes Iquique el 2015.