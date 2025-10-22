Hijo de Nelson Acosta actualizó su estado de salud: “Sigue bien cuidado y con harto cariño” - Chilevisión

Damián Acosta, hijo del ex entrenador de la Selección Chilena, Nelson Acosta, se refirió al estado de salud de su padre.

El empresario vitivinícola comentó en LUN que "mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño".

El "Pelado", que fue DT de La Roja en el Mundial de Francia 1998, padece Alzheimer desde hace varios años, radicándose en la Región de O'Higgins.

Con una extensa trayectoria como jugador y entrenador, el nacido en Uruguay tuvo su última etapa como DT en Deportes Iquique en la temporada 2014-2015.

El emprendimiento del hijo de Nelson Acosta

Uno de los hijos del ex estratega habló sobre el emprendimiento que armó junto a su padre: Una viña en la que en cada marca se rememora alguno de los hitos de Acosta.

"Nos gustaba mucho disfrutar del vino con mi papá, en los asados especialmente, y como queríamos hacer algo juntos, cambiamos una producción de naranjos e instalamos una viña en una tierra de cinco hectáreas", remarcó.

El técnico agrícola indicó que se recuerdan el bronce en los Juegos Olímpicos Sydney 2000, Francia 1998 y sus raíces uruguayas.

"Al inicio hacíamos vino a granel para nosotros y vendíamos la uva a las viñas grandes, hasta que en 2015 partimos con este proyecto de vender nuestro propio vino y contar en las etiquetas la historia de mi papá en el fútbol", sostuvo.

Damián Acosta aprovechó de revelar una llamativa historia, afirmando que "una señora llevó de sorpresa a su marida, que era fanático de mi papá. El hombre se emocionó, se puso a llorar en la viña. Fue bien bonito darse cuenta de que sigue el cariño hacia mi papá".