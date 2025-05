“Ya no habla, no hace gestos”: Revelan delicado estado de salud de Nelson Acosta - Chilevisión

Este viernes Ítalo Traverso, socio y amigo de Nelson Acosta, actualizó su estado de salud y reveló que el ex futbolista se encuentra atravesando una compleja fase.

Acosta fue diagnosticado con Alzheimer en 2017 y su calidad de vida ha empeorado desde entonces, por lo que Traverso también cuestionó que no se le haya hecho un reconocimiento oportuno a su amigo por su destacada trayectoria.

¿Cuál es el estado de salud de Nelson Acosta?

En conversación con RedGol, Traverso señaló: "Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano".

Actualmente, Acosta está a pocas semanas de cumplir 81 años y el Alzhaimer también generó otras complicaciones en su salud que hacen que su estado empeore. Al respecto, Traverso cuestionó que no se le hiciera un homenaje en vida.

"Yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely ahora. Eso era, pero ya pasó la vieja", sentenció.

El preparador físico de la Selección Chilena en Francia del 98' fue tajante al decir: "Yo creo que igual hay reconocimiento de la gente" y además agregó: "Hablé con Fernando Agustín Tapia que siempre se la tiraba (críticas), igual que Guarello, no le tenían buena. Pero Tapia en una columna hizo un reconocimiento a Nelson, reconociendo que se había equivocado con él".

Al respecto, confesó que "nos encontramos en el supermercado y le dije que valoraba este reconocimiento que le había hecho. Nelson es un ser humano y tenía sus fallas, se le iba la moto y se agarraba con los periodistas".

"Pero tenía grandes logros. Fue un tipo exitoso, eso nadie lo puede negar. Pasamos a octavos de final en el Mundial de Francia 98, con dos pesos, viajando en clase turista", concluyó Ítalo.