Se lo toman con calma: Las figuras que Portugal cuidaría para el partido contra Chile

Algunas estrellas del elenco luso serían reservadas por el entrenador Roberto Martínez, apostando a que lleguen en buenas condiciones al inicio del Mundial 2026.

Portugal toma precaución para el partido contra la Selección Chilena, amistoso que le servirá de preparación para sumar ritmo de cara al arranque del Mundial 2026.

El ajustado calendario y el temor de perder algún jugador habrían llevado al entrenador Roberto Martínez a tomar una importante decisión: Cuidar algunos futbolistas.

En concreto, el estratega español optaría por no alinear a Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves y Goncalo Ramos, quienes vienen de disputar la final de la Champions League la semana pasada en la que se consagraron con el PSG.





De acuerdo a la prensa local, ninguno de estos jugadores arrancaría como titular el choque con La Roja, aunque no se descarta que sumen minutos dependiendo de su estado físico.

El objetivo de los lusos es tener a todos los hombres a disposición para el debut en la cita planetaria, el que será el miércoles 17 de junio contra República Democrática del Congo.

El elenco comandado por Cristiano Ronaldo, que vería acción contra los nacionales, es parte del Grupo K del Mundial junto a los africanos, Uzbekistán y Colombia.

¿Cuándo juegan Chile y Portugal el amistoso internacional?

El partido de Chile ante Portugal está fijado para el sábado 6 de junio, comenzando a las 13:45 horas de nuestro país.

El escenario será el Estadio Nacional de Lisboa, donde se espera un gran marco de público.