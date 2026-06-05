Lesionado y descartado: La Roja sufre importante baja para enfrentar a Portugal

La Roja no podrá contar con Ignacio Saavedra producto de un desgarro, quedando descartado para los amistosos de la fecha FIFA de junio.

Una importante baja afecta a la Selección Chilena para la fecha FIFA de junio, la que iniciará este sábado 6 de junio con el amistoso ante Portugal.

Se trata de Ignacio Saavedra, quien quedó descartado para los duelos de La Roja producto de una compleja lesión.

De acuerdo a lo informado por el cuerpo médico, el volante del Rubin Kazán de Rusia “sufrió un desgarro de isquitibiales que impide su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos”.





El combinado nacional remarcó que el periodo de recuperación “supera los plazos de la presente convocatoria. El jugador iniciará su tratamiento con el Cuerpo Médico de la Selección Chilena”.

Con esto, el formado en Universidad Católica se perderá los cotejos contra los lusos y República Democrática del Congo, este último fijado para el martes 9 de este mes.

Cuerpo técnico no llamará reemplazo por lesión de Ignacio Saavedra

Frente a esta situación, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, descartó que el cuerpo técnico vaya a convocar a algún futbolista para tomar el lugar de Saavedra.

“Se desgarró y está afuera para estos dos partidos. Tenemos a los 25 jugadores disponibles, solo está descartado Ignacio y a esta altura no se reemplaza”, sostuvo.