Matemático anticipó selección que ganará el Mundial 2026: Acertó en las últimas 3 ediciones

Un economista alemán diseñó un modelo que predijo los recientes títulos de Argentina (2022), Francia (2018) y Alemania (2014), dando a conocer al vencedor de la edición de este año.

Joachim Klement, un matemático alemán que se ha ganado el prestigio por sus aciertos deportivos, dio a conocer su candidato para quedarse con el Mundial 2026.

Lejos de jugar a las adivinanzas, el economista reveló que su esquema ya entregó un ganador para la próxima edición de la cita planetaria que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo a su diseño, que combina diversos aspectos, la selección que se consagrará en el certamen será nada menos que Países Bajos.





La selección a la que Países Bajos vencerá en la final

En conversación con Der Spiegel, el especialista aseguró que La Naranja Mecánica superará en la final a Portugal y obtendrá su primera corona.

Los otros semifinalistas serán Inglaterra y España. donde Argentina alcanzaría los cuartos de final y Brasil solamente los dieciseisavos en los que caerá contra Japón.

Klemente explicó que su modelo se basa en factores como el PIB per cápita de cada país, especialmente por la repercusión en la infraestructura deportiva, la importancia del fútbol en la sociedad de cada nación, población y Ranking FIFA.

A ello se suma un 45% de suerte y punto clave como la temperatura, remarcando que “si un país es demasiado frío o demasiado caliente, resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica”.

Si bien su diseño no falló y anticipó los recientes títulos de Argentina (2022), Francia (2018) y Alemania (2014), el matemático aterrizó las expectativas y sostuvo que “no garantiza que la próxima vez volverá a ocurrir”.