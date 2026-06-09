Chile vs RD Congo: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el partido amistoso

La Roja afronta un nuevo desafío pensando en el nuevo proceso, chocando este martes ante República Democrática del Congo en otro amistoso internacional.

La Selección Chilena vuelve a la cancha para medirse a República Democrática del Congo, rival al que se enfrenta este martes en un nuevo amistoso internacional.

Tras sufrir algunas modificaciones producto del brote del virus ébola en África, La Roja pretende dejar atrás la reciente derrota contra Portugal del último fin de semana.

El desafío en esta oportunidad es con Los Leopardos, quienes dirán presente en el Mundial 2026 y que cuentan con varias figuras en Europa.





Chile vs RD Congo por amistoso internacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante República Democrática del Congo será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontrarás una amplia cobertura.

Además de la TV abierta, el choque lo puedes ver de manera online y totalmente gratis en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Chile vs RD Congo GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al combinado nacional, debes realizar el siguiente proceso:

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. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs RD Congo?

El compromiso de La Roja contra el conjunto africano inicia a las 12:00 horas de Chile de este martes 9 de junio, disputándose en el Stade de la Source de Orleans, Francia.