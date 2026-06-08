Amistoso internacional: Cómo ver GRATIS Chile vs RD Congo en la App MiCHV

La Roja disputará su segundo amistoso de la fecha FIFA de junio, chocando contra la escuadra africana que estará en el próximo Mundial.

Un nuevo amistoso es el que jugará la Selección Chilena pensando en el nuevo proceso, enfrentándose en esta oportunidad a la República Democrática del Congo.

Luego de la derrota contra Portugal el pasado sábado, La Roja tendrá un interesante desafío frente a otra escuadra que dirá presente en el Mundial 2026.

Los Leopardos cuentan con varios jugadores conocidos como Yoane Wissa (Newcastle), Axel Tuanzebe (Burnley) y Cédric Bakambu. quien juega en el Real Betis de Manuel Pellegrini.





Dónde ver el partido de Chile vs RD Congo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante República Democrática del Congo será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura.

Además, este amistoso internacional lo podrás ver de manera online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs RD Congo

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver a los dirigidos por Nicolás Córdova, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido amistoso entre Chile y RD Congo

El cotejo del equipo nacional contra Los Leopardos comenzará a las 12:00 horas de Chile de este martes 9 de junio, disputándose en el Stade de la Source de Orleans, Francia.