Chile vs Perú: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el amistoso internacional - Chilevisión

La Selección Chilena cierra el año con un nuevo amistoso internacional, enfrentando este martes a Perú en Sochi.

Tras la sólida victoria sobre Rusia el pasado fin de semana, La Roja se mide a su rival más tradicional en otra edición del Clásico del Pacífico.

El conjunto de Nicolás Córdova va con todo por su tercer triunfo consecutivo, racha que no consigue desde mediados del 2023 con Eduardo Berizzo en la banca.

Chile vs Perú por amistoso internacional: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Chile ante Perú será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en la que encontrarás una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, este tremendo duelo lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Chile vs Perú GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este nuevo amistoso, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Perú?

El compromiso del elenco nacional contra La Bicolor inicia a las 14:00 horas de Chile de este martes 18 de noviembre, disputándose en el Estadio Olímpico de Fisht de Sochi, Rusia.