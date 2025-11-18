Chile vs Perú: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS el amistoso internacional - Chilevisión

La Roja disputa su último partido del año ante Perú, rival al que se mide en otro importante amistoso internacional en Sochi, Rusia.
Martes 18 de noviembre de 2025 | 08:44
La Selección Chilena cierra el año con un nuevo amistoso internacional, enfrentando este martes a Perú en Sochi.
Tras la sólida victoria sobre Rusia el pasado fin de semana, La Roja se mide a su rival más tradicional en otra edición del Clásico del Pacífico.
El conjunto de Nicolás Córdova va con todo por su tercer triunfo consecutivo, racha que no consigue desde mediados del 2023 con Eduardo Berizzo en la banca.
El partido de Chile ante Perú será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en la que encontrarás una amplia cobertura en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, este tremendo duelo lo podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este nuevo amistoso, debes realizar el siguiente proceso:
El compromiso del elenco nacional contra La Bicolor inicia a las 14:00 horas de Chile de este martes 18 de noviembre, disputándose en el Estadio Olímpico de Fisht de Sochi, Rusia.