Chile vs Nueva Zelanda: Cuándo y a qué hora juega La Roja nuevo amistoso internacional

Tras la victoria ante Cabo Verde, La Roja quiere continuar los triunfos y apuesta a vencer a Nueva Zelanda en un nuevo amistoso internacional.

La Selección Chilena intentará seguir en el camino de la victoria en esta fecha FIFA, donde se medirá en esta ocasión a Nueva Zelanda en un nuevo amistoso.

La Roja se topará con otra escuadra que disputará el Mundial luego del triunfo contra Cabo Verde, elenco al que se impuso 4-2 con un buen rendimiento en el segundo tiempo.

Los océanicos pretenden mejorar su imagen tras la derrota ante Finlandia, por lo que el encuentro con el combinado nacional lo tomarán como una gran oportunidad.





¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Nueva Zelanda el partido amistoso?

El partido entre Chile y Nueva Zelanda está programado para el lunes 30 de marzo a las 3:15 horas de nuestro país.

El estadio que albergará el compromiso es el Eden Park de Auckland, recinto escogido para ser sede de estos cotejos por el FIFA Series 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Nueva Zelanda?

El choque de los dirigidos por Nicolás Córdova contra los All Whites será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevó la reciente victoria sobre Cabo Verde.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y gratis este esperado cruce.