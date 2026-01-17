Chile vs Brasil: Dónde ver EN VIVO y ONLINE gran final del Mundial de la Kings League - Chilevisión

Chile va por el título en el Mundial de la Kings League, enfrentando este sábado nada menos que a Brasil en la esperada final.

Tras una espectacular campaña, La Roja capitaneada por Arturo Vidal y Shelao quiere coronar el tremendo rendimiento que le permitió vencer a Alemania y España en las fases anteriores.

El rival en esta oportunidad es el anfitrión del torneo, quienes vienen de aplastar a México en semifinales y que pretenden dejar el trofeo en casa.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Brasil?

El partido de Chile ante Brasil, válido por la final del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +.

Adicionalmente, el cotejo se podrá ver gratis a través del canal de YouTube del certamen.

Hora de partido entre Chile y Brasil por la final del Mundial de la Kings League

El compromiso del combinado nacional contra La Canarinha inicia a las 20:00 horas de Chile de este sábado 17 de enero.

El escenario en esta ocasión es el Allianz Parque de Sao Paulo, estadio del Palmeiras en el que se espera una verdadera multitud.