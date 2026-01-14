Chile vs Alemania: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Mundial de la Kings League - Chilevisión

Chile salta nuevamente a la cancha en el Mundial de la Kings League, enfrentando este miércoles a Alemania por los cuartos de final.

Tras superar de forma invicta la fase de grupos, La Roja se mide al conjunto germano que terminó puntero en su zona y que sueña con llegar a instancias finales.

Capitaneados por Arturo Vidal y el streamer Shelao, el combinado nacional apuesta a mantener el buen rendimiento y meterse entre los cuatro mejores del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Alemania?

El partido de Chile ante Alemania, válido por los cuartos de final del Mundial de la Kings League, será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +.

Adicionalmentel, el canal de YouTube del certamen emitirá gratis este esperado encuentro.

Hora del partido entre Chile y Alemania por el Mundial de la Kings Leaague

El compromiso de La Roja contra el cuadro europeo inicia a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 14 de enero.

El recinto en esta ocasión es el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil, ciudad que es sede de todo el torneo de fútbol 7.