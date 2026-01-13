 Chile en el Mundial de la Kings League: Fecha y hora del partido por cuartos de final - Chilevisión
Chile en el Mundial de la Kings League: Fecha y hora del partido por cuartos de final

El combinado nacional conoció a su rival para la segunda ronda, instancia a la que accedió tras terminar como líder de su grupo.

Martes 13 de enero de 2026 | 08:45

Chile conoció al rival que enfrentará en los cuartos de final del Mundial de la Kings League, instancia a la que accedió de forma invicta.

La Roja ha tenido una buena presentación en el particular torneo de fútbol 7, ganando todos sus encuentros en la fase de grupos con grandes rendimientos individuales.

Tras la fase inicial y el denominado "Last chance", se definió que el elenco capitaneado por Arturo Vidal y Shelao se medirá a un europeo.

Mundial de la Kings League: Rival, fecha y hora del próximo partido de Chile

El combinado nacional chocará con Alemania, líder de la zona B que venció a Japón y Estados Unidos y cayó con Argentina.

El encuentro entre Chile y los germanos se disputará este miércoles 14 de enero a partir de las 18:00 horas de nuestro país.

El escenario será el Trident Arena de Sao Paulo, recinto que ha sido sede de todos los cotejos de la primera ronda.

Si supera al cuadro teutón, La Roja irá contra el vencedor de la llave que jugarán España, uno de los grandes favoritos, y Estados Unidos.

Llaves de cuartos de final del Mundial de la Kings League

  • México vs Francia: Martes 13 de enero a las 18:00 horas.
  • Italia vs Brasil: Martes 13 de enero a las 19:00 horas.
  • Chile vs Alemania: Miércoles 14 de enero a las 18:00 horas.
  • España vs Estados Unidos: Miércoles 14 de enero a las 19:00 horas.
