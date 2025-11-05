Debut histórico: La formación de Chile para enfrentar a Francia en el Mundial Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena confirmó su formación para el histórico partido ante Francia, el que da comienzo a su periplo en el Mundial Sub 17.

La Roja apuesta a dar el golpe y sumar puntos frente a los galos, buscando quedar bien posicionados en el Grupo K que completan Uganda y Canadá.

Para este importante encuentro, el entrenador Sebastián Miranda optó por colocar una línea de tres defensores y dos carrileros, además de darle continuidad al ataque que incluirá a Jhon Cortés y Yastin Cuevas.

Formación de Chile para el duelo ante Francia

La alineación de los nacionales es con: Vicente Villegas; Jaime Poblete, Bruno Torres, Francisco Daza; Martín Jiménez, Sebastián Vargas, Matías Paris, Matías Orellana; Cortés, Ian Alegría y Cuevas.

En el banco esperan su oportunidad jugadores importantes como Zidane Yáñez y Amaro Pérez, entre otros.

Chile vs Francia: Hora y dónde ver el partido por Mundial Sub 17

El partido de Chile ante Francia por el Mundial Sub 17 comienza a las 12:45 horas de este miércoles 5 de noviembre.

El esperado estreno de los nacionales será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.