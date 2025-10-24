Con Christiane Endler: La formación de Chile para el debut vs Venezuela en la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

La arquera del Olympique de Lyon vuelve a locarse la camiseta nacional para el duelo ante La Vinotinto. Además, Mary Valencia comanda el ataque de La Roja.
Viernes 24 de octubre de 2025 | 17:01
Chile confirmó su formación para el partido ante Venezuela, válido por la fecha 1° de la Liga de Naciones Femenina.
La gran novedad en La Roja es la titularidad de la arquera Christiane Endler, emblema del elenco nacional que fue nominada luego de dos años.
Además, el entrenador Luis Mena dispuso que el ataque sea liderado por Mary Valencia, quien viene de brillar en la Copa Libertadores Femenina con Colo Colo.
De esta manera, la alineación de Chile es con: Endler; Michelle Olivares, Catalina Figueroa, Camila Sáez y Fernanda Pinilla; Nayadet López, Yastin Jiménez, Yanara Aedo; Sonya Keefe, María José Urrutia y Valencia.
El partido de Chile ante Venezuela, válido por la fecha 1° de la Liga de Naciones Femenina, arranca a las 18:00 horas de este viernes 24 de octubre.
El encuentro será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.