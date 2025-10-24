Con Christiane Endler: La formación de Chile para el debut vs Venezuela en la Liga de Naciones Femenina - Chilevisión

Chile confirmó su formación para el partido ante Venezuela, válido por la fecha 1° de la Liga de Naciones Femenina.

La gran novedad en La Roja es la titularidad de la arquera Christiane Endler, emblema del elenco nacional que fue nominada luego de dos años.

Además, el entrenador Luis Mena dispuso que el ataque sea liderado por Mary Valencia, quien viene de brillar en la Copa Libertadores Femenina con Colo Colo.

Endler comanda formación de Chile para el duelo ante Venezuela

De esta manera, la alineación de Chile es con: Endler; Michelle Olivares, Catalina Figueroa, Camila Sáez y Fernanda Pinilla; Nayadet López, Yastin Jiménez, Yanara Aedo; Sonya Keefe, María José Urrutia y Valencia.

Chile vs Venezuela: Hora y dónde ver el partido por Liga de Naciones Femenina

El partido de Chile ante Venezuela, válido por la fecha 1° de la Liga de Naciones Femenina, arranca a las 18:00 horas de este viernes 24 de octubre.

El encuentro será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.