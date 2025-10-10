Arranca la nueva Roja: La formación de Chile para medirse a Perú en el Clásico del Pacífico - Chilevisión

Chile ratificó su formación para enfrentar a Perú, rival al que recibe este viernes en un importante amistoso internacional.

Para este cotejo, el entrenador Sebastián Miranda dispuso una línea de cuatro defensores, tres volantes y tres atacantes.

La delantera nacional está comandada por Ben Brereton, mientras que nuevamente se confirmó la titularidad de Lawrence Vigoroux.

Formación de Chile para enfrentar a Perú

En concreto, la alineación de Chile es Vigoroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Brereton.

En el banco esperan por su oportunidad jugadores como Lautaro Millán y Marcelino Núñez, entre otros.

Chile vs Perú: Hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

El amistoso de Chile ante Perú, que se juega en el Estadio Bicentenario de La Florida, arranca a las 20:00 horas de este viernes 10 de octubre.

El partido será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.