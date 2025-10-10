Arranca la nueva Roja: La formación de Chile para medirse a Perú en el Clásico del Pacífico - Chilevisión

La Roja tiene todo lista para disputar el amistoso frente a La Bicolor en La Florida. Ben Brereton y Lucas Cepeda comandan el ataque nacional.
Viernes 10 de octubre de 2025 | 19:03
Chile ratificó su formación para enfrentar a Perú, rival al que recibe este viernes en un importante amistoso internacional.
Para este cotejo, el entrenador Sebastián Miranda dispuso una línea de cuatro defensores, tres volantes y tres atacantes.
La delantera nacional está comandada por Ben Brereton, mientras que nuevamente se confirmó la titularidad de Lawrence Vigoroux.
En concreto, la alineación de Chile es Vigoroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Brereton.
En el banco esperan por su oportunidad jugadores como Lautaro Millán y Marcelino Núñez, entre otros.
El amistoso de Chile ante Perú, que se juega en el Estadio Bicentenario de La Florida, arranca a las 20:00 horas de este viernes 10 de octubre.
El partido será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.