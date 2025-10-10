 Arranca la nueva Roja: La formación de Chile para medirse a Perú en el Clásico del Pacífico - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Arranca la nueva Roja: La formación de Chile para medirse a Perú en el Clásico del Pacífico

La Roja tiene todo lista para disputar el amistoso frente a La Bicolor en La Florida. Ben Brereton y Lucas Cepeda comandan el ataque nacional.

Viernes 10 de octubre de 2025 | 19:03

Chile ratificó su formación para enfrentar a Perú, rival al que recibe este viernes en un importante amistoso internacional.

Para este cotejo, el entrenador Sebastián Miranda dispuso una línea de cuatro defensores, tres volantes y tres atacantes.

La delantera nacional está comandada por Ben Brereton, mientras que nuevamente se confirmó la titularidad de Lawrence Vigoroux.

Formación de Chile para enfrentar a Perú

En concreto, la alineación de Chile es Vigoroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Brereton.

En el banco esperan por su oportunidad jugadores como Lautaro Millán y Marcelino Núñez, entre otros.

Chile vs Perú: Hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

El amistoso de Chile ante Perú, que se juega en el Estadio Bicentenario de La Florida, arranca a las 20:00 horas de este viernes 10 de octubre.

El partido será transmitido en vivo por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

01:09

Chile lo da vuelta en el último minuto con autogol de Lazo tras gran jugada de Gutiérrez

Emitido el 31/12/1969

Chile vs Perú: Revive las reacciones al partido amistoso de La Roja

Los jugadores de Chile que se robaron las miradas de hinchas en triunfo ante Perú
06:23

Chile vs Perú | Goles, resumen y compacto del partido

Emitido el 31/12/1969

Chile reaccionó a tiempo ante Perú y logró una gran victoria en amistoso internacional
Publicidad
Publicidad