Festeja La Roja: Así quedó Chile en el Ranking FIFA tras imponerse a Cabo Verde

La Roja escaló tres posiciones luego de vencer a los Tiburones Azules en un amistoso internacional, quedando muy cerca del Top 50.

La victoria ante Cabo Verde dejó cuentas alegres para la Selección Chilena, luego que este viernes se confirmara el ascenso en el Ranking FIFA.

La Roja escaló tres lugares y llegó al puesto 52° tras imponerse a los Tiburones Azules, quienes disputará el próximo Mundial 2026 a partir de junio.

Con esto, el combinado nacional superó de forma momentánea a Perú (53°) a la espera de los amistosos que La Bicolor disputará en estos días.

Además, los dirigidos por Nicolás Córdova le respiran en la nuca a escuadras como Costa Rica (51), Uzbekistán (50°) y Venezuela (49°).

En cuanto al Top 10, Argentina perdió un puesto y fue superada por Francia al quedar 3°, mientras que Brasil también descendió en el escalafón y actualmente está 6°.





Ranking FIFA Top 10

España Francia Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Bajos Marruecos Bélgica Alemania Croacia Italia Colombia

Ranking FIFA selecciones sudamericanas

3. Argentina

6. Brasil

13. Colombia

17. Uruguay

24. Ecuador

40. Paraguay

49. Venezuela

52. Chile

53. Perú

76. Bolivia

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja volverá a la cancha el lunes 30 de marzo para chocar contra Nueva Zelanda en otro amistoso, encuentro que se disputará en Auckland y que comenzará a las 3:15 horas de nuestro país.