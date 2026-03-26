Amistoso internacional: Mira acá EN VIVO y GRATIS el partido de Chile ante Cabo Verde

Cabo Verde es el primer escollo de La Roja en este año, partido que se juega en Nueva Zelanda y que es partido del FIFA Series 2026.

La Selección Chilena choca contra Cabo Verde en su primer desafío del año, partido que es válido por la FIFA Series 2026 y que se juega en Auckland, Nueva Zelanda.

El conjunto africano, clasificado al próximo Mundial, es el primer escollo de La Roja que pretende seguir tomando ritmo y buscando jugadores de cara al nuevo proceso.

En ese escenario, el entrenador Nicolás Córdova apuesta por jóvenes futbolistas que puedan transformarse en variantes en el futuro.





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El partido amistoso de Chile ante Cabo Verde será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura.

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Horario del duelo entre Chile y Cabo Verde

El encuentro de La Roja contra Los Tiburones Azules arranca a las 00:00 horas de Chile de este viernes 27 de marzo (medianoche del jueves 26 de marzo).