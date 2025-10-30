Definido el reemplazante de Assadi: La formación de la U para el crucial duelo ante Lanús - Chilevisión

Universidad de Chile ratificó su formación para enfrentar a Lanús este jueves, donde busca meterse en la gran final de la Copa Sudamericana.

Ante la ausencia de Lucas Assadi por lesión, el entrenador Gustavo Álvarez decidió que la dupla de ataque este conformada por Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

El delantero argentino viene de convertir uno de los tantos en el empate de ida, aprovechando un rebote en plena área chica tras un tiro de esquina.

La formación de la U para enfrentar a Lanús

La alineación del Romántico Viajero es: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Guerra y Di Yorio.

Lanús vs U. de Chile: Hora y dónde ver el partido

El partido del cuadro laico contra los argentinos comienza a las 19:00 horas de Chile, encuentro que será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports y de manera online por las plataformas Disney + y DGO.